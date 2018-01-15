Для анализа ЧП в Перми создали спецгруппу во главе с министром образования

Анализом ситуации в пермской школе, где произошла поножовщина, займется специальная правительственная рабочая группа во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации», – цитирует Голодец «Интерфакс».

По словам вице-премьера российского правительства, спецгруппа изучит обстоятельства и причины ЧП в школе, после чего могут быть усилены меры безопасности во всех школах страны.

«С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться», – отметила Ольга Голодец, добавив, что кабмин детально разберется с происшествием, чтобы выработать меры, которые планируется обсудить «со всем гражданским сообществом».

Ранее сообщалось, что в Перми прооперированы пять человек, пострадавших в драке с применением ножей в городской школе №127, один ребенок после операции направлен в реанимацию.

В понедельник утром в образовательном учреждении произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Дерущихся пытались разнять преподаватель и другие учники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей. Подозреваемых задержали и завели уголовное дело о покушении на убийство.