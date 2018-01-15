Пятеро пострадавших в школьной драке в Перми прооперированы

В Перми прооперированы пять человек, пострадавших в драке с применением ножей в городской школе № 127, один ребенок после операции направлен в реанимацию.

«В городскую клиническую больницу № 4 поступили трое граждан, пострадавших в результате инцидента. Все прооперированы, находятся в реанимации, состояние тяжелое. Пострадавшие в краевой детской клинической больнице находятся в состоянии средней тяжести, в основном имеют резаные раны. Двое детей прооперированы: один имеет резаную рану шеи без повреждений сосудов и направлен в реанимацию, второй ребёнок получил резаную рану глаза и находится в операционном отделении», – сообщает пресс-служба Минздрава Пермского края.

Ранее в понедельник министерство сообщало, что пострадавших – 15 человек, из них 12 человек были госпитализированы. Женщина-учитель и двое молодых людей в возрасте 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4.

Утром в понедельник в пермской школе № 127 произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.