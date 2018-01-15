Голодец пообещала усиление безопасности в российских школах после ЧП в Перми

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что после ЧП в Перми, где в драке пострадали 15 человек, в российских школах усилят безопасность.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в понедельник глава Перми Дмитрий Самойлов заявлял, что во всех школах Перми будут усилены меры безопасности после нападения на школу №127.

Утром в понедельник в пермской школе № 127 произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.