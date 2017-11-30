Трамп открестился от оскорблений в адрес стран третьего мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время совещания в Белом доме не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом.

«Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

Напомним, в прошлую пятницу Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». Позже глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

Страны Африки потребовали от Трампа извинений. Тем временем в американском конгрессе заговорили об импичменте Трампа из-за этого высказывания.