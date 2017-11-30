Трамп открестился от оскорблений в адрес стран третьего мира

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15 января, понедельник | Последнее обновление — 17:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Бельгийские F-16 сопроводили российские Ту-160 над Северным морем
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса
Трамп назвал Гаити своим именем
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
США взялись строить на территории Сирии новое государство
«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов
Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В американской прессе и экспертном сообществе доклад о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии получил невысокую оценку, но дает отличное представление о том, что думают в Вашингтоне. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Telegram останется русским
Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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В пермской школе № 127 произошла резня
Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянииПодробности...
Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целейПодробности...
Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа
Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающийПодробности...
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