Хейли потребовала «международного консенсуса» в ООН против Ирана

Если США не добьются поддержки мер против Ирана, это докажет, что соглашение с Тегераном по атому препятствует миру, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

США ожидают, что другие страны поддержат их мнение о неприемлемости «опасного и дестабилизирующего поведения» Ирана. Хейли заявила, что Тегерану нельзя позволять «нарушать всевозможные международные нормы и резолюции ООН, прикрываясь ядерной сделкой», передает РИА «Новости».

Вашингтон рассчитывает, что в рамках ООН будет организовано «международное сотрудничество» по «усилению действий против иранской ракетной активности». Кроме того, это «сотрудничество» должно принять меры по «ужесточению оружейного эмбарго, которое Иран нарушает, слому финансирования Ираном терроризма и обличению нарушений прав человека в Иране».

Хейли отметила, что данные меры возможны «вне ядерной сделки», но если США «не смогут получить международный консенсус», то, по словам постпреда, «станет еще очевиднее, что ядерная сделка препятствует миру».