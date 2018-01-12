Трамп решил продлить режим снятия санкций с Ирана «в последний раз»

Президент США Дональд Трамп продлил режим снятия санкций с Ирана «в последний раз», сообщили в администрации США.

«Решение президента – снять еще раз «ядерные» санкции, что требуется от США по Совместному всеобъемлющему плану действий, чтобы оставаться в этом соглашении. Но президент в своем заявлении ясно говорит, что это последний раз, когда он подписывает такое продление», – сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА «Новости».

Вместе с тем США внесли в санкционный список по Ирану еще 14 физических и юридических лиц. Среди них – аятолла Садик Лариджани, глава судебной системы Ирана, брат спикера иранского парламента Али Лариджани. «Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима», – заявил представитель администрации США.

Ранее в пятницу американские СМИ узнали о продлении Трампом режима снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном.

В начале января США расширили санкции против Ирана. Российский МИД возложил ответственность за гипотетический провал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому на США.