Трамп потребовал от Европы подключиться к «исправлению» сделки с Ираном

Глава американского государства Дональд Трамп потребовал от Европы принять участие в «исправлении» ядерной сделки с Ираном.

Трамп заявил, что «никто не должен сомневаться» в его словах, передает РИА «Новости».

«Я сказал, что не буду подтверждать выполнение ядерной сделки, и я его не подтвердил», – подчеркнул президент США, потребовав, чтобы «ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа».

В противном случае Трамп грозит отказаться от соглашения с Тегераном.

Трамп заявил, что государства, которые отказываются поддерживать США в данном вопросе, «выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира», а также «поддерживают ядерные амбиции» Тегерана.

По словам Трампа, он пока не применил «отдельных санкций» по ядерной программе, давая Европе «последний шанс» исправить «чудовищные недостатки соглашения» с Тегераном. Если соглашение не исправят, США «больше не будут откладывать введение санкций».

«Если в какой-то момент я решу, что такое соглашение недостижимо, я выйду из него немедленно», – заявил Трамп.

Трамп обвинил Иран в том, что Тегеран «помогает» президенту Сирии Башару Асаду «уничтожать» сирийский народ.

Трамп заявил, что за разработку и испытание баллистических ракет против Ирана должны быть введены жесткие санкции.

Трамп также призвал союзников Вашингтона прекратить финансирование Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС.

Президент США также призвал союзников внести движение Хезболла в список террористических организаций.

Напомним, Трамп неоднократно называл сделку с Ираном «плохой». США заявляли, что Иран формально выполняет соглашение по ядерной программе, но нарушает «дух соглашения».