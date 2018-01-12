МИД анонсировал встречу Лаврова с Гутерришем в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Нью-Йорк 18-19 января проведет отдельную встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В ходе пребывания Сергея Лаврова в Нью-Йорке запланирована его отдельная встреча с генеральным секретарем ООН господином Гутерришем», – передает ТАСС слова Захаровой.

Она добавила, что глава российского МИД примет участие в заседаниях СБ ООН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, а также по ситуации в Афганистане и Центральной Азии.



«18-19 января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в Совете Безопасности ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.



«Мы рассчитываем, что на заседаниях состоится предметный обмен мнениями по проблемам нераспространения оружия массового уничтожения и ситуации в регионе Центральной Азии и Афганистане», – сказала Захарова.

Напомним, 22 сентября 2017 года в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров встретился с рядом своих иностранных коллег и генсеком ООН Антониу Гутерришем.