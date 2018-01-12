Кремль счел необходимым сохранить соглашения по иранскому ядерному досье

В Кремле считают необходимым сохранить существующие соглашения по иранскому ядерному досье, так как они являются отражением консенсуса многих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия является приверженцем необходимости сохранения договоренности по иранскому ядерному досье.

«В данном случае, конечно, каждая сторона, которая поставила свои подписи под этим документом, вольна давать оценки на свой лад, но этот документ является, собственно, отражением консенсуса многих сторон, и, безусловно, плох документ или хорош, но он – единственная база для отражения этого консенсуса. Поэтому мы считаем, что чрезвычайно важно сохранение этого консенсуса, жизнеспособности этого документа», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать информацию о том, что очередная заморозка санкций может быть использована американской стороной для «улучшения» этого документа.

Он напомнил также, что американская администрация регулярно замораживает санкции в отношении Ирана.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп продлил режим снятия санкций в отношении Ирана.