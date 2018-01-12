На коалиционных консультациях в Германии произошел прорыв

Консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы смогли достичь ряда договоренностей по итогам продлившихся более суток предварительных консультациях по формированию в Германии правительственной коалиции.

В совещании приняли участие председатели Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, а также руководители фракций этих партий в бундестаге.

Шесть политиков представили соглашение объемом в 28 страниц переговорным делегациям своих политических объединений, которые должны утвердить достигнутый результат.

В частности, политики согласовали решение, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тыс. человек, передает Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники.

Теперь лидеры ХДС, ХСС и СДПГ Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Мартин Шульц намерены предложить своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам. Зеленый свет для их начала должен быть получен на съезде СДПГ, намеченном на 21 января.

В начале января заместитель председателя германского Бундестага Томас Опперман, входящий в Социал-демократическую партию Германии, предложил ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера ФРГ двумя сроками полномочий.

Напомним, в начале января большинство немцев высказались против новой «большой коалиции» в парламенте Германии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии оказался под угрозой после провала межпартийных переговоров о создании правительственной коалиции.