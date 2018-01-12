В работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС произошел сбой

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) сообщила, что на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

«11 января энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС работал на мощности NЕЛ=1000 МВт. В 22.45 (23.45 по Москве) действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса № 1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности NЕЛ=590 МВт. По предварительной оценке, это событие квалифицировано как нарушение категории «П08», уровень по INES - «ниже шкалы/уровень «0», – передает РИА «Новости» сообщения ГИЯР.

В инспекции отметили, что по работе технологической защиты замечаний не было, радиационный фон на АЭС без изменений, создана комиссия по расследованию причин инцидента.

Напомним, 31 октября 2017 года третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции отключен от энергосети из-за «потери возбуждения генератора».

Сообщалось также, что 19 января отключили третий энергоблок Южно-Украинской АЭС в связи с ухудшением вакуума в конденсаторе турбоагрегата.

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