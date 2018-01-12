Оппозиция Сирии не консультировалась с Россией по Конгрессу нацдиалога в Сочи

Сирийская оппозиция хочет выяснить цели и задачи Конгресса нацдиалога в Сочи, но консультаций с Россией по этому поводу она пока не проводила, заявила член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Бассма Кодмани.

«Мы не слышали никакой информации, о чем будет встреча в Сочи, как она будет проведена, какие цели. Мы только слышали, что будет встреча, и мы узнали в основном из СМИ, о чем будет (встреча в) Сочи. Так что у нас не было пока консультаций по этому поводу», – сообщила Кодмани РИА «Новости».

По ее словам, основная обеспокоенность состоит в том, что «если «Женева» (переговоры по Сирии в Женеве) находится в тупике, то Сочи не сможет разрешить (проблему) «Женевы».

В свою очередь, член СКП Хади аль-Бахра сообщил, что оппозиция консультируется со всеми сторонами в отношении политического процесса в целом. «Но мы хотим убедиться, что если она (встреча в Сочи) будет проведена, то это произойдет позитивным образом, и она поддержит женевский процесс», – подчеркнул он.

Запланированный в Сочи конгресс нацдиалога Сирии перенесли со 2 декабря, теперь он состоится не раньше января, вероятнее всего, в феврале.