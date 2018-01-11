В Донбассе при подрыве бронемашины погибли двое украинских военных

На одной из мин в окрестностях поселка Пески Ясиноватском районе Донецкой области подорвалась украинская бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), сообщает телеканал «2+2».

От взрыва погибли двое украинских военных – Геннадий Вегера, 1980 года рождения, из Хмельницкой области и Виктор Сухин, 1979 года рождения, из Кировоградской области, передает УНИАН.

Отмечается, что металлический корпус машины разорвало на куски и у военных не было шансов уцелеть.

От мощного подрыва куски бронемашины, которая в это время преодолевала реку, разбросало более чем на 200 метров. После этого БРДМ перевернулась и упала в воду.

Напомним, 23 декабря в Донбассе вступило в силу новогодне-рождественское перемирие. После этого в ДНР украинских силовиков обвинили в нарушении договоренностей по соблюдению режима прекращения огня. 3 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет.

В четверг замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг заявления Киева о том, что ополченцы Донбасса якобы начали активные боевые действия в поселке Зайцево близ Горловки.

Президент России Влдаимир Путин вечером в четверг заявил, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, но Россию это не устраивает.