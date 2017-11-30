В ДНР объяснили заявление ВСУ о боевых потерях во время перемирия

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг заявления украинских силовиков и СМИ о том, что ополченцы Донбасса якобы начали активные боевые действия в поселке Зайцево близ Горловки. «Прямого боевого контакта не было», – подчеркнул он и констатировал продолжение обстрелов с украинской стороны.

Накануне представители вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что за последние дни украинские силовики в результате боев у поселка Зайцево на окраинах Горловки понесли значительные потери. В четверг было заявлено, что «сепаратисты» только за прошедшие сутки якобы семь раз открывали огонь по позициям киевских силовиков, в результате чего трое украинских военных погибли, четверо получили ранения. О потерях сообщил официальный источник в пресс-центре так называемой антитеррористической операции.

Так, информагентство УНИАН сообщило, что укрепления украинских силовиков на Светлодарской дуге обстреливаются с 9 января. В изложении украинского СМИ, 10 января у поселка в северной части Горловки Зайцево завязался бой, который продолжался несколько часов. Сперва украинские войска якобы попали под минометный огонь, затем по ним вели огонь «из всего стрелкового оружия».

«Во время этого боя от осколков погиб украинский военный, один ранен. При этом имя погибшего атэошника журналисты пока не раскрывают», – утверждается в сообщении УНИАН. Перед этим СМИ сообщили о смерти в селе Новолуганское старшего солдата батальона «Донбасс» Владимира Анадимба, которому во время обстрела из гранатомета в шею попал осколок. Сообщается, что боец умер по дороге в больницу.

По версии украинской стороны, «противник увеличил количество вооруженных провокаций. В одном из случаев украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь». Помимо Светлодарской дуги укрепления ВСУ были обстреляны вблизи Троицкого. Кроме того, на подступах к поселку Луганское «велся огонь из 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новолуганского полтора часа боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров», – сообщил украинский телеканал.

На донецком направлении «противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка», подчеркивается в сообщении УНИАН.

Эти сообщения, по всей видимости, призваны подтвердить официальные заявления Киева. Еще 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет – якобы под обстрелами погибли трое украинских силовиков, еще 15 получили ранения.

В Донецке опровергают обвинения в срыве новогодне-рождественского перемирия, которое вступило в силу 23 декабря.

«Подтверждаю, что обстрелы идут на Горловском направлении. Прямого контакта боевого не было, у нас с ними (украинскими силовиками) никто не воюет», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Представитель республиканской армии отметил, что обстрелы украинской стороной осуществлялись в течение новогодних праздников и происходят до сих пор, несмотря на то, что с конца прошлого года действует перемирие. Басурин констатировал:

«Они объявления делают, а фактически потом начинают все равно обстреливать. Гражданские вчера ранения получили. Как стреляли, так и стреляют».

Басурин рассказал, что ВСУ используются минометы, гранатометы, стрелковое оружие. По его словам, есть слухи, что против ЛНР применялась даже артиллерия.

Басурин отметил, что ответного огня со стороны ДНР не ведется. «Мы тогда выглядели бы в глазах всех остальных врунами, потому что мы ведь говорим, что мы за мирные переговоры в полном объеме. И если мы подписываем какой-то документ, мы его стараемся выполнять», – указал собеседник.

Заявления же Украины о потерях и ранениях среди военнослужащих Басурин назвал попыткой списать небоевые потери на боевые и обвинить в них ДНР. По его словам, это или нарушение техники безопасности на учениях, или непроизвольный выстрел, или взрыв гранаты, или что-нибудь из этой серии.

«Обстрелы идут периодически, есть такое дело», – подтвердил газете ВЗГЛЯД Павел Кухмиров, боец ополчения ДНР (позывной «Шекспир») и публицист. «Украина себя ведет так, как вела всегда и, думаю, будет вести в дальнейшем, до того момента, пока мы ее не победим. Она никогда не соблюдала никаких договоренностей и не будет их соблюдать», – подчеркнул он.

Близкое к властям ДНР Донецкое агентство новостей (ДАН) заявило о 13 фактах нарушения украинской стороной новогоднего перемирия. С позиций ВСУ «применялись артиллерия, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие», подчеркнули в оперативном командовании ДНР. Под огонь украинских войск попали районы восьми прифронтовых населенных пунктов республики.

О том, что ВС Украины за сутки «13 раз нарушили режим прекращения огня», сообщил и портал «Новороссия» со ссылкой на свой источник в оперативном командовании. «Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов», – добавил он.

Что касается ситуации в Зайцево, ДАН еще 9 января сообщило, что ВСУ открыли огонь по поселку, в результате чего «пострадал дом по улице Красных Партизан, 26... оказались заблокированными двое людей – мужчина 50 лет и его мать-пенсионерка», сообщил и.о. главы горловской администрации Иван Приходько. По его словам, обстрел, предположительно, велся из танка. «Люди живы, связь с ними поддерживается. Но, учитывая, что обстрел продолжается до сих пор, деблокировать людей пока не удается», – добавил градоначальник. Эвакуировать людей удалось лишь утром 10 января.

По данным портала «Новороссия», бои в этот день продолжились. Так, местные жители сообщили о боях в районе Дебальцевского плацдарма и в окрестностях Горловки, которые к полуночи усилились – ВСУ «нанесли массированный удар». В результате обстрелов в Горловке обесточены несколько котельных, поселок Гольма также остался без электричества.