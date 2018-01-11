ВСУ подсчитали потери за сутки в Донбассе

Украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки якобы семь раз открывали огонь по их позициям.

В результате обстрелов трое украинских военных погибли, четверо получили ранения, передает в Facebook пресс-центр «АТО».

Напомним, ранее сообщалось, что в результате боев у Зайцево украинские силовики понесли потери.

В Донбассе 23 декабря вступило в силу так называемое новогодне-рождественское перемирие. Сразу после этого в ДНР обвинили украинских силовиков в нарушении договоренностей по соблюдению режима прекращения огня. 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет – якобы под обстрелами погибли трое украинских силовиков, еще 15 получили ранения.