СМИ сообщили о потерях среди украинских силовиков в Донбассе

В результате боев у Зайцево украинские силовики понесли потери, сообщают СМИ Украины.

Как утверждает УНИАН со ссылкой на «2+2», укрепления украинских силовиков на Светлодарской дуге обстреливаются с 9 января. 10 января, по версии СМИ, несколько часов длился бой у Зайцево. Сообщается, что сперва украинские войска попали под минометный огонь, затем по ним вели огонь «из всего стрелкового оружия».

«Во время этого боя от осколков погиб украинский военный, один ранен. При этом имя погибшего АТОшника журналисты пока не раскрывают», – сказано в сообщении.

Перед этим сообщалось о смерти в селе Новолуганское старшего солдата батальона «Донбасс» Владимира Анадимба, которому во время обстрела из гранатомета в шею попал осколок. Анадимб умер по дороге в больницу.