Климкин заявил об отсутствии реального перемирия в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет, по его словам, за последние дни погибли трое украинских силовиков, еще 15 получили ранения.

«Я детально рассказал Зигмару (Габриэлю), какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, у нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов», – заявил глава МИД Украины, слова которого передает РИА «Новости».

Климкин также назвал «провокационным шагом» вывод российских военных из состава СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня).

Перед этим Габриэль заявил, что на всю территорию востока Украины, где происходит вооруженный конфликт, должна быть введена вооруженная и мощная миссия ООН. Глава МИД Германии также выступил за возвращение российских офицеров в состав СЦКК.

Напомним, российские офицеры покинули СЦКК из-за провокаций украинской стороны. При этом представители России могут вернуться в СЦКК, если изменится позиция властей Украины.