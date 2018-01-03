Берлин захотел ввести вооруженных миротворцев ООН на всю территорию Донбасса

Вооруженная и мощная миссия ООН должна быть введена на всю территорию востока Украины, где происходит вооруженный конфликт, а не только на линию соприкосновения с целью охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но «обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», – заявил Габриэль.

Он заверил, что Германия будет продвигать в Совете безопасности ООН именно эту идею, передает ТАСС.

«Мы будем пытаться с нашими французскими коллегами и всеми, кто входит в Совбез ООН, внедрить настоящую миротворческую миссию ООН в Донбассе», – заявил глава внешнеполитического ведомства Германии после переговоров с украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве.

Обязательными условиями для возможности ввести такую миссию ООН в Донбассе, по его словам, являются «продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения».

«Надо продолжать выполнение минских соглашений и содействовать тому, чтобы было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен длительный мир и были возобновлены границы Украины», – сказал Габриэль.

Глава МИД Германии также заявил, что выступает за возвращение российских офицеров в состав СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня). «Важно убедить российское правительство, чтобы они вернулись», – сказал министр.

При этом глава МИД ФРГ заявил, что Германия скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе.