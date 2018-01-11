Путин: Замороженный конфликт в Донбассе Россию не устраивает

Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, и Россию это не устраивает, заявил в четверг президент Владимир Путин.

По мнению главы российского государства, ситуация между братскими Россией и Украиной в настоящее время является ненормальной. При этом Путин выразил уверенность, что в будущем отношения нормализуются, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что Москву полностью устроило бы выполнение минских соглашений по Украине, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг заявления украинских силовиков и СМИ о том, что ополченцы Донбасса якобы начали активные боевые действия в поселке Зайцево близ Горловки.

Напомним, 23 декабря в Донбассе вступило в силу так называемое новогодне-рождественское перемирие. Сразу после этого в ДНР обвинили украинских силовиков в нарушении договоренностей по соблюдению режима прекращения огня. 3 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет.