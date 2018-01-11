Россия обвинила США в ограничении свободы СМИ

Посольство России в США прокомментировало требование американского минюста к партнеру Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагента.

Посольство на своем сайте заявило, что требование США к RIA Global «нарушает нормальную работу журналистских коллективов». Посольство напомнило о том, что RT уже лишили аккредитации в Конгрессе США из-за подобных действий.

Действия властей США Москва считает неприемлемыми и расценивает «как еще один удар по российско-американским отношениям». По мнению России, требования США вредят и американским национальным интересам, «наносят ущерб престижу и авторитету» Вашингтона.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркивается в сообщении посольства.

Посольство напомнило о случаях выдворений российских журналистов и попытках иностранных спецслужб склонить сотрудников российских СМИ «к сотрудничеству».

Москва обращает внимание на отсутствие «реакции авторитетных международных организаций»: «Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?».

Российская сторона вновь указала, что украинский экстремистский сайт «Миротворец» переехал в США.

Посольство не исключает, что «эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России» из-за российских зеркальных мер, так как организации следуют «практике двойных стандартов».