Минюст США обязал партнера Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагента

Американский минюст обязал компанию RIA Global LLC, которая производит контент для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В документе минюста от 5 января говорится, что в течение 30 дней RIA Global LLC должна зарегистрироваться в соответствии с законом США об иностранных агентах от 1938 года (FARA).

«Обязательство RIA Global зарегистрироваться (в качестве иностранного агента) является результатом ее политической деятельности в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства «Россия сегодня», также известного как МИА «Россия сегодня», – отмечается в документе ведомства, передает РИА «Новости».

RIA Global LLC – это американская компания, в которой работают американские журналисты, готовящие новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik.

В декабре американская компания Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik, также получила предупреждение от минюста США о возможности регистрации в качестве иноагента.

Напомним, США потребовали от российского телеканала RT America и агентства Sputnik зарегистрироваться в стране в качестве иностранного агента. Россия ответила на это зеркальным законом, который Госдеп счел слишком суровым.