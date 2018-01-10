Глава Генштаба ВС России провел переговоры с коллегой из США

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Данфордом, сообщили в Минобороны.

«Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Переговоры состоялись на фоне ситуации с неудачной атакой беспилотников на российскую базу в Хмеймиме, в причастности к которой подозреваются США.

Во вторник официальный представитель Пентагона признал, что ведомство не располагает детальными данными об обстоятельствах недавней атаки боевиков на российские военные объекты в Сирии, и заявил, что экстремисты используют доступные в открытой продаже беспилотники.

Экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. Ранее в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

В понедельник в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу, 6 января, российские средства противовоздушной обороны в Сирии выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приближались к российским военным объектам.