Решение суда по спору Газпрома и «Нафтогаза» ударило по компаниям ЕС

Компании из Европы, торгующие природным газом, потеряют 1 млрд долларов из-за сокращения поставок ресурса на Украину в 2018 году в связи с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору между Киевом и Газпромом, пишут СМИ.

Объем газа, который украинская сторона по решению арбитража должна закупить у России, составляет 5 млрд кубометров в год, оценивается в 1,2 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Аналитик BI Ельчин Мамедов считает, что такое положение дел можно назвать не очень удачным для европейских компаний, занимающихся реэкспортом газа на Украину. Вместе с тем эксперт отметил, что недавнее увеличение потребления газа в странах ЕС «смягчит удар».

Также сообщается, что в 2017 году Киев импортировал из стран Евросоюза 14 млрд кубометров газа, что сравнимо с годовым потреблением Бельгии.

22 декабря арбитраж Стокгольма удовлетворил большую часть требований Газпрома к украинскому Нафтогазу. Суд согласился с доводами Газпрома по пересмотру цены с мая 2011 по апрель 2014 года и взысканию переплаты в 14 млрд долларов, обязал Нафтогаз уплатить Газпрому просроченную задолженность за поставки газа в 2,018 млрд долларов и проценты. Также арбитраж потребовал от украинской компании с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров российского газа в год.