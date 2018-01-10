Названо предположительное место похорон Михаила Державина

Народного артиста России Михаила Державина, скончавшегося в среду в возрасте 81 года, могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил близкий друг семьи.

«Предположительно, на Новодевичьем кладбище, пока решаем. Все только произошло», – передает ТАСС слова друга семьи.

Тем временем в мэрии Москвы заявили, что обращений от родственников и коллег актера с просьбой похоронить его на Новодевичьем кладбище не поступало.

Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что память Михаила Державина могут увековечить в Москве, если поступят заявки.



«Пока, понятно, никаких заявок не было, но я уверен, что они будут обязательно. Конечно, он достоин, чтобы память о нем сохранилась», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Он отметил также, что театралы и коллеги Державина наверняка одобрят появление на доме актера мемориальной таблички.

Напомним, народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин умер в среду, 10 января, на 82 году жизни.