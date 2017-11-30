Умер народный артист России Михаил Державин

Народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду, 10 января, на 82-м году жизни, сообщили в театре.

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», – сказал представитель театра, передает РИА «Новости».

О дате прощания и похорон будет известно позже.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве.

В 1959 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова) и стал актером Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне – Московский государственный театр «Ленком»).

В 1965 году перешел на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

С 1967 года являлся актером Московского академического театра сатиры.

Михаил Державин также был широко известен как киноактер. Исполнял роли в фильмах «Они были первыми» (1956, режиссер Юрий Егоров), «На Киевском направлении» (1967, Владимир Денисенко), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979, Наум Бирман), «Моя морячка» (1990, Анатолий Эйрамджан), «Чокнутые» (1991, Алла Сурикова), «Жених из Майами» (1994, Анатолий Эйрамджан), «Старые клячи» (2000, Эльдар Рязанов), «Мексиканский вояж Степаныча» (2012, Максим Воронков) и др. В общей сложности снялся в более чем 40 кинокартинах.

С 1967 по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче «Кабачок «13 стульев». Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы «Утренняя почта» (1985) и «Хочу знать!» (2013).

Народный артист РСФСР (1989). Был награжден орденами Дружбы (1996), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени (2006, 2011), Почета (2017). Заслуженный деятель искусств Польши (1976). Лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» (2007, «За долголетнее и доблестное служение театру»).