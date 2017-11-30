Названы самые вирусные видео 2017 года

РИА «Новости» составило список самых вирусных видеороликов 2017 года.

Клип на песню Луиса Фонси и Daddy Yankee Despacito стал самым популярным роликом за всю историю Youtube.

Российский сегмент интернета был «покорен» песней киевской группы «Грибы» «Тает лед».

«Ленинград» прославился клипом на песню «Кольщик».

Люк Бержерон собрал воедино творения всевозможных экстремалов, любителей зажигательных танцев, массовых флешмобов и широких человеческих жестов.

Популярным оказалось и снятое из кабины пилота видео, которое опубликовал капитан экипажа Boeing 787 Dreamliner Сандип Варма

Внимание пользователей привлекла графика «треснувшего» под ногами прохожих стеклянного моста в Китае. Местные власти пояснили, что хотели привлечь внимание туристов таким трюком.

Также завоевало популярность видео трехлетней девочки, избранной жрецами индуистской и буддийской религий на роль живого божества.

В Якутии показали, с какими трудностями детям приходится бороться на пути в школу.

Оказалось популярным и выступление британского профессора, показанное на ТВ. В кадре оказались дети.

В октябре рыбаки из Коста-Рики поймали полутораметровую рыбу-корифену и нашли в ее желудке следы плотного обеда: внутри поместилось 32 маленьких черепахи.

Также многие оценили видео готовки повара Нусрета Гокче.

Привлекло внимание пользователей и поведение журналистов на встрече министров иностранных дел России и США.

Петр Порошенко развеселил пользователей соцсетей на мероприятии, приуроченном к снятию визового режима между Украиной и странами ЕС.

Издевательский буллит форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова стал одним из главных хитов прошлого сезона НХЛ.