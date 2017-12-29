Температура в Москве обновила 138-летний максимум

Как свидетельствуют данные базовой столичной метеостанции на ВДНХ, воздух в Москве в пятницу прогрелся до 3,7 градуса Цельсия, сообщает Гидрометцентр.

Температура обновила абсолютный максимум за 138-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, передает «Интерфакс».