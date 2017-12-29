Температура воздуха в Москве поднялась до рекордной отметки

Воздух в Москве в пятницу, 29 декабря, прогрелся до 3,6 градусов Цельсия, свидетельствуют данные базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

Таковы данные на 17.00 мск, передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

На таком же уровне столбик термометра в городе останавливался 29 декабря в 1975 и 1998 годах.

При этом скорее всего до конца дня будет установлен новый максимум, окончательные данные будут известны около 22.00 мск.

Декабрь 2017 года уже принес один рекорд дня. 17-го числа была зафиксирована температура 8,2 градуса, это на 1,8 градуса выше прежнего экстремума, установленного в 2006 году.

Метеорологи предсказывают Москве в субботу от 0 до плюс 2 градусов, в воскресенье днем – 1–3 градуса тепла, а в ночь на 1 января – от 0 до минус 2 градуса.