Глава Федерации биатлона Украины заявил о нормальных отношениях с россиянами

Руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью рассказал об отношениях российских и украинских спортсменов.

«Политики между собой принимают неправильные решения, создают проблемы. Но есть много нормальных людей, народ, те же спортсмены, все понимают, но на это не влияют. И мы в абсолютно нормальных отношениях, с ними общаемся и честно соревнуемся на лыжне. Если нечестно, то их наказывают», – заявил Брынзак в интервью порталу «Апостроф».

В то же время глава украинской биатлонной федерации косвенно сравнил Россию с гитлеровской Германией, отвечая на вопрос о поездке сборной Украины на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

«Давайте тогда вспомним, что была Великая Отечественная война, немцы у нас были оккупантами, фашистами и стреляли. И сейчас мы не будем в Германию ехать. Это же все равно пройдет, и все равно спорт будет развиваться, будет олимпийское движение, будут соревнования. И зачем нам углублять конфликт, даже в спорте?», – сказал Брынзак.

Брынзак отметил, что ФБУ не думает о бойкоте соревнований в России, так как готовится к Олимпийским играм в Корее.

«Придет время, придет февраль, и тогда мы будем думать. Это будут решать спортсмены. Каждый может высказать свою позицию – ехать или не ехать. Никто их не заставляет, никто им не запрещает», – подчеркнул Брынзак.

Спортивный функционер также сообщил, что в случае поездки на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени сборная Украины отправится в Россию не за «государственные средства». По его словам, решение будет принято после Олимпиады.