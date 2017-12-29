Московское метро опровергло информацию об открытии станции «Ховрино»

В столичном метрополитене опровергли информацию СМИ об открытии новой станции «Ховрино» Замоскворецкой линии в пятницу, 29 декабря.

На данный момент на станции идут «последние приготовления к открытию», а именно проходит «настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персонала работе на новой станции, тестирование систем жизнеобеспечения», сообщает Telegram-канал метрополитена.

Уточняется, что станция будет открыта в ближайшие дни.