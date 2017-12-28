Комитет оппозиции Сирии отказался участвовать в конгрессе нацдиалога в Сочи

Комитет оппозиции Сирии отказался от участия в конгрессе национального диалога в Сочи в его нынешнем формате из-за позиции по президенту арабской республики Башару Асаду, заявил представитель оппозиции на женевских переговорах Яхья аль-Ариди.

«СКП не может выходить за рамки требований сирийского народа и резолюций международного права. Предлагаемое Москвой в нынешнем формате отвергается», – заявил он, передает РИА «Новости».

Аль-Ариди отметил, что тема конгресса в Сочи обсуждалась на заседании СКП в Эр-Рияде наряду с итогами восьмого раунда переговоров в Женеве под эгидой ООН.

По его словам, встреча в Сочи якобы предназначена «для тех, кто принимает Асада», согласен с его пребыванием у власти.

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва готова пригласить представителей США в качестве наблюдателей на Конгресс национального диалога Сирии, если Вашингтон проявит к этому интерес.

Конгресс нацдиалога Сирии собирались провести в конце 2017 года, но затем перенесли по оргпричинам. Владимир Путин сообщил о том, какие вопросы собираются обсудить участники конгресса, запланированного на начало 2018 года.