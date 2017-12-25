В МИД не исключили приглашения США в качестве наблюдателя на конгресс нацдиалога Сирии

Москва готова пригласить представителей США в качестве наблюдателей на Конгресс национального диалога Сирии, если Вашингтон проявит к этому интерес, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Может быть, если захотят, конечно, пригласим», – сказал Богданов, отвечая на вопрос, будут ли США наблюдателями на конгрессе.

По его словам, Москва готова направлять приглашения выступить наблюдателями всем, кто проявит подобную заинтересованность, передает РИА «Новости».

Богданов также сообщил, что страны региона, в том числе Египет и Ирак, а также Китай выразили заинтересованность в присутствии в качестве наблюдателей на конгрессе национального диалога Сирии.

Напомним, конгресс национального диалога Сирии планировалось провести в конце 2017 года, но его перенесли по организационным причинам. Президент России Владимир Путин сообщил о том, какие вопросы собираются обсудить участники конгресса, запланированного на начало 2018 года.