Захарченко рассказал о состоящих из экс-военных ВСУ батальонах в Донбассе

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, на каких условиях самопровозглашенные республики Донбасса готовы вести диалог с Киевом, добавив, что договариваться с украинскими войсками не надо, им надо «объяснять».

«Надо объяснять, что, мол, вы воюете не с теми, вы воюете непонятно за что, вы убиваете мирных людей. Если они это понимают и разворачивают свое оружие против этой Украины, то милости просим! У нас батальоны состоят из тех людей, кто к нам на сторону перешли со стороны Украины. Хотят – переходите», – заявил Захарченко в комментарии Telegram-каналу журналиста Семена Пегова.

По его словам, в ДНР рассматривают создание новых батальонов, состоящих из бывших военнослужащих украинской армии, которые выбрали сторону самопровозглашенных республик Донбасса.

В середине декабря Захарченко заявил, что ДНР способна обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.