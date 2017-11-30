Названа сумма выплат пострадавшим при взрыве в Петербурге

Пострадавшие при взрыве в магазине получат по 300 тыс. рублей из резервного фонда губернатора, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

«Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора», – передает РИА «Новости» сообщение Кибитова.

Напомним, взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы.

Сообщалось, что при взрыве пострадали 13 человек, пять из них остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии.

Президент Владимир Путин назвал произошедший в Санкт-Петербурге взрыв терактом и поручил директору ФСБ Александру Бортникову задержать виновных, но при опасности в плен не брать, а ликвидировать.