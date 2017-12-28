Тиллерсон оценил отношения США и «возрождающейся» России

Взгляд
28 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Иностранных спекулянтов сменили реальные инвесторы в российское производство

На место западного бизнеса приходят инвесторы с ВостокаФото: Kacper Pempel/Reuters
Статистика показывает существенный приток иностранных денег в российскую экономику. Что самое важное – спекулятивный, нацеленный на фондовый рынок иностранный капитал, наоборот, уходит из России, а вместо него приходят желающие вложить в реальное производство. У этой тенденции есть сразу несколько приятных для России особенностей. Подробности...
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МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы

Навальный стал поводом к тому, чтобы Госдеп обеспокоился правами российских народовФото: Joshua Roberts/Reuters
Госдеп США обеспокоен, что в одной из стран мира рядового гражданина, осужденного по тяжкой статье, не допустили до участия в президентских выборах в качестве кандидата. Удивительное совпадение, но речь в данном случае идет о России и Алексее Навальном. МИД РФ ответил на эту обеспокоенность, но отвечать американцам пора не словами, а практикой. Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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Даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть

Украина должна была передать народным республикам 306 военнопленных, но без накладок не обошлосьФото: Михаил Соколов/ТАСС
В Донбассе успешно завершился долгожданный и самый массовый в истории обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной – с другой. По сути, речь идет о единственном пункте Минских соглашений, который удалось выполнить, пусть и с оговорками. Киев приписывает все заслуги себе и, как обычно, лжет, но главный вопрос сейчас в том, куда двигаться дальше. Подробности...
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Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности

Посетитель зашел в магазин с сумкой, а вышел уже без нееФото: кадр из видео
Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» признан терактом – об этом заявил в четверг президент Владимир Путин. На видеозаписи из магазина видно, как предполагаемый террорист подошел к камере хранения, оставил рюкзак и беспрепятственно вышел на улицу. От последовавшего через полчаса взрыва пострадали 13 человек. Как можно было защититься от теракта, о котором на сей раз не предупредило ЦРУ? Подробности...
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Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...

Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
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      Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погибли
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      Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккея
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        • Собаки

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        • Да, знаю

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        • Нет

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          Тиллерсон оценил отношения США и «возрождающейся» России

          28 декабря 2017, 05:11

          Текст: Антон Антонов

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          Глава Госдепа Рекс Тиллерсон признал, что у США плохие отношения с «возрождающейся» Россией.

          Он отметил, что Вашингтон не питает иллюзий относительно России. При этом в отношении России Тиллерсон использовал слово «режим». Он повторил распространенные на Западе пропагандистские штампы о «вторжении» России в Грузию и на Украину, а также о «вмешательстве» Москвы в американские и «другие выборы», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

          По мнению госсекретаря, «вести дела в привычном режиме» с Россией можно будет только после «мирного разрешения ситуации на Украине», что, по его словам, «должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей».

          Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта. Все обвинения в ее адрес бездоказательны, не раз заявляли российские власти.


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