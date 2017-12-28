Тиллерсон оценил отношения США и «возрождающейся» России

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон признал, что у США плохие отношения с «возрождающейся» Россией.

Он отметил, что Вашингтон не питает иллюзий относительно России. При этом в отношении России Тиллерсон использовал слово «режим». Он повторил распространенные на Западе пропагандистские штампы о «вторжении» России в Грузию и на Украину, а также о «вмешательстве» Москвы в американские и «другие выборы», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

По мнению госсекретаря, «вести дела в привычном режиме» с Россией можно будет только после «мирного разрешения ситуации на Украине», что, по его словам, «должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей».