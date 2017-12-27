Мать случайно сдала ополченца ДНР украинским силовикам

На КПВВ «Новотроицкое» мать ополченца ДНР случайно сдала его украинской полиции, заявив, что у нее есть льготы, так как ее сын – «командир танка», сообщают украинские СМИ.

В среду в ходе прохождения контроля в пункте пропуска женщина, шедшая с территории Донецка, заявила, что у нее есть льготы, так как ее сын, сопровождавший мать, – «командир танка». В итоге мужчину, который шел со своей матерью, задержали для проверки, сообщает «Апостроф».

Полицейские выяснили, что 50-летний мужчина воевал на стороне ополченцев в полку особого назначения «Оплот», в том числе в 2014-2015 годах на передовых позициях в селе Ясное рядом с Докучаевском.

После короткого обучения житель Донецка стал управлять танком Т-64, утверждает портал.

Сейчас с ним ведут работу сотрудники уголовного розыска и следствия. Возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по статье «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В украинских соцсетях мать ополченца высмеяли, назвав «Павликом Морозовым года» и «Матерью-2017».