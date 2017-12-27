Стало известно об обысках в столичном МУРе

В убойном отделе Московского уголовного розыска оперативники ГУСБ МВД России проводят обыски, сообщают в соцсетях.

«Оперативники ГУСБ МВД России пришли с обысками на Петровку, 38. Прямо сейчас проходят обыски в легендарном убойном отделе МУРа», – сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается ,что обыски проходят по материалам дела о заказном убийстве. В рамках дела сотрудники МУР выехали в российский регион для задержания подозреваемого, однако операция закончилась провалом, пишут в соцсетях.

«Руководитель «расстрельного отдела» убойки МУРа счел, что подчиненные могли как-то договориться с беглецом. После его докладной в ГУСБ и началась проверка», – сообщает канал.