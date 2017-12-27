Родственники рассказали о непростом характере стрелка на фабрике в Москве

Родные бывшего владельца московской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова рассказали, что мужчина отличался вспыльчивым и скандальным характером.

По их словам, устроить скандал мужчина мог из-за пустяка, передает RT.

При этом разрешение на оружие у Аверьянова было, добавили они.

Бывший начальник службы безопасности одной из компаний Ильи Аверьянова, в свою очередь, заявил, что устроивший стрельбу на фабрике мужчина раньше употреблял «психотропные таблетки».

«Раньше он ел какие-то психотропные таблетки. Под таблетками его речь становилась более быстрой, движения – резкими», - рассказал экс-сотрудник Аверьянова.

Он затруднился ответить, принимал ли Аверьянов эти препараты в последнее время, при этом подчеркнул, что мужчина ранее не был склонен к насилию.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия. Один человек погиб, по некоторым данным, несколько получили ранения.

Аверьянов утверждает, что у него «отобрали» предприятие и намеренно разорили, однако бывшие подчиненные мужчины утверждают, что он уже давно занесен в «черные списки» работодателей.

Полиция находится в здании фабрики «Меньшевик» в Москве, однако бывшего директора предприятия пока не нашли. Не исключено, что он покинул здание фабрики.