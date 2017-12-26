Экс-глава пресненского угрозыска признан виновным в перестрелке у ресторана Elements

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего и.о. начальника угро московского ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина по делу о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

«Ромашкин совершил злоупотребление должностными полномочиями», – передает ТАСС слова судьи Татьяна Васюченко.

Кроме того виновными признаны двое других фигурантов дела – бывший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району Ильдар Шакиров и бывший участковый Ренат Зиннатулин.

«Действия подсудимых привели к тяжким последствиям. В связи с бездействием Ромашкина, Зиннатулина и Шакирова произошла перестрелка, в которой погибли два человека», – отметила судья.

Напомним, 30 сентября 2016 года Пресненский суд Москвы арестовал бывшего и.о. начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина по уголовному делу о перестрелке на Рочдельской улице в минувшем декабре.