Россияне назвали главные события 2017 года

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26 декабря, вторник | Последнее обновление — 16:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Памфилова ответила на комментарии о «несправедливом» отказе ЦИК Навальному и Лурье
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед
Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального
Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ирония ситуации в том, что молодого человека, который попробует делать жизнь с товарища Дзержинского и его соратников, в наши дни как раз ФСБ и будет преследовать. По крайней мере, обязана будет это делать. Подробности...
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Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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Московский автобус въехал в переходный переход
Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погиблиПодробности...
Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях
За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения СобчакПодробности...
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Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккеяПодробности...
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