Россияне назвали главные события 2017 года

Военная операция в Сирии, 100-летняя годовщина Октябрьской революции, а также экономические трудности запомнились россиянам больше всего в уходящем году, свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир».

Согласно результатам опроса, операцию в Сирии назвали событием года в России почти четверть россиян (23%). 18% граждан нашей страны посчитали важным событием 100-летнюю годовщину Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

Чуть меньше – 17% россиян – признали ключевым событием тяжелую экономическую ситуацию в стране. Социологи отмечают, что доля тех, кто считал важнейшим событием экономические трудности, в прошлом году была куда выше – она составляла 40%. В «Ромир» отметили, что в этом году «наблюдается явное восстановление» экономики, и это «сказалось на общих настроениях и оценках наших соотечественников».

На других событиях заострили внимание менее десятой доли опрошенных. Почти каждый 10-й причислил к событию года отставки ряда губернаторов, 8% назвали главным событием продолжающийся допинговый скандал с российскими спортсменами, 7% – Кубок конфедераций по футболу.

Уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приравняли к событию года всего 4% респондентов. По 2% россиян посчитали событием года проведение года экологии в России, а также ввод в эксплуатацию участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины.

Отдельно у россиян спросили о событиях года в мировом масштабе. Так, почти треть опрошенных – 32% – назвали войну в Сирии главным событием уходящего 2017-го. 18% назвали таковым борьбу с «Исламским государством*». Доля таких ответов, отмечают социологи, со временем снижается: два года назад борьба с ИГ* привлекала внимание 42% респондентов, а прошлом году доля снизилась до 30%.

14% вспомнили о терактах в США и Европе, еще 13% упомянули инаугурацию Дональда Трампа на пост президента США. Каждый восьмой (12%) россиянин придает важность ядерным испытаниям, проведенным в этом году Северной Кореей.

Президентские выборы во Франции и референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис, а также выход на рынок смартфонов от Apple iPhone 8 и IPhone X привлекли внимание лишь 1-2% россиян.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Ранее результаты похожего опроса публиковал Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ также отмечал, что россияне в третий раз подряд называют войну в Сирии главным мировым событием 2017 года. В масштабах страны таким событием назвали строительство моста через Керченский пролив.