Опубликован список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

На официальном портале мэра Москвы опубликован список погибших и пострадавших при ДТП с автобусом в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар».

Отмечается, что в больницах находятся девять человек, еще двое отказались от госпитализации. Четверо погибли. Список доступен по ссылке.

Среди погибших – трое неизвестных, одному из которых 18 лет, а второму – 45 лет. Единственной опознанной значится 38-летняя Елена Геннадьевна Михайлова.

В списке пострадавших также указаны больницы, в которых их разместили. У большинства пострадавших состояние средней степени тяжести.

Источники ранее сообщали, что среди погибших в ДТП есть ребенок.

В понедельник возле метро «Славянский бульвар» произошло ДТП – автобус выехал с остановки и въехал в людей в подземном переходе. Погибли четверо и пострадали 11 человек.

Водитель автобуса, в настоящий момент задержанный, утверждает, что у машины отказали тормоза.