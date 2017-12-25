Среди четырех погибших в ДТП с автобусом в Москве оказался ребенок

Среди четырех человек, погибших в аварии с автобусом в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», есть ребенок, сообщают источники.

«Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Тела доставлены в Царицынский морг, трое уже опознаны», – сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

Также сообщается, что в больницы горожа доставлены девять из 11 пострадавших, среди них один подросток.

Ранее в понедельник власти Москвы уточнили число погибших в аварии с автобусом. В аварии пострадали 11 человек и погибли четверо.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре.