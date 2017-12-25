Миронов заявил о планах нарастить политическое влияние «Справедливой России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на съезде партии в понедельник, 25 декабря, заявил, что вместо участия в выборах займется ограничением влияния «Единой России» на повестку «следующего президентского срока Владимира Путина».

По его словам, справороссы «были, есть и будут» в оппозиции к «Единой России», но не могут быть «в оппозиции к самой России», передает РБК.

Кроме того, эсеры не собираются участвовать «в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с 5%», поэтому партия собирается поддержать самого сильного, по словам Миронова, кандидата на выборах – Владимира Путина.

По словам Миронова, альтернативы президенту Владимиру Путину на выборах главы государства на сегодняшний день в стране нет.

Ранее стало известно, что на выборах главы государства «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру действующего президента. Также о своей поддержке главы государства заявили «Единая Россия» и «Гражданская платформа».

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.