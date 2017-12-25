При взрыве на заводе в Татарстане погибли два человека

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25 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Водитель въехавшего в пешеходный переход автобуса в Москве задержан
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»
Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился
Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности
В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»
Юбилей авторитета отметили побоищем
Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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Азербайджан и Армению кидают в топку паровоза, идущего к войне
Роман Проценко, журналист
Фальшивые армяне в комментариях в соцсетях отчетливо демонстрируют русофобию, прозападные взгляды и ненужность союза с Россией. Для чего вдруг резко понадобились манипуляции в интернете в среде представителей армянского этноса? Подробности...
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Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях
За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения СобчакПодробности...
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Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккеяПодробности...
Скоростной поезд в США упал с моста на шоссе
Крупная железнодорожная авария произошла в США: скоростной поезд рухнул на автомагистраль. Погибли три человека, госпитализированы 77. Пострадали в том числе несколько автомобилистов, на машины которых упал сошедший с рельсов поездПодробности...
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