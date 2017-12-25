При взрыве на заводе в Татарстане погибли два человека

Взрыв произошел в понедельник на территории Камско-Устьинского гипсового рудника в Татарстане, погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.

«В 7.20 поступило сообщение о гибели двух человек в результате взрыва аммонала (промышленного взрывчатого вещества) на территории ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По предварительной информации, рабочие производили закладку взрывчатых веществ внутри рудника. В тот момент, когда машина с мужчинами подъезжала к выезду на поверхность, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

В данный момент на месте взрыва работают эксперты и спасатели. Проводится осмотр территории на наличие вторичных поражающих факторов, причина происшествия устанавливается.

Ростехнадзор займется расследованием причины взрыва на гипсовом заводе в Татарстане



Тем временем пресс-секретарь Ростехнадзора Юлия Непоседова заявила, что ведомство создаст комиссию по расследованию причин взрыва на предприятии «Камско-Устьинский гипсовый рудник» в Татарстане.



«Создается комиссия по расследованию причин аварии. Сейчас наши специалисты находятся на месте. Других подробностей пока нет», – сказала она.



Напомним, ранее сообщалось, что на шахте в населенном пункте Арсентьевка произошел выброс горной породы.