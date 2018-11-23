«До чего доводят стримы и кошаки»: в Сети откликнулись на арест Горринга

Взгляд
10 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
Разделы

Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
Перейти а раздел…

Отношениям России и США подложили мину

Американский дипломат с миной в багаже – не типичная ситуация для ШереметьевоФото: Максим Блинов/РИА "Новости"
В багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину со взрывателем. Небывалый инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. После изъятия снаряда американец вылетел в Нью-Йорк. В МИД назвали случившееся провокацией и ждут объяснений от посольства США. Сам дипломат заявил, что приобрел мину в качестве сувенира, но в экспертной среде его слова вызывают удивление. Подробности...
Перейти а раздел…

Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...

Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 20 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...

      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
      Подробности...

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:На борту разбившегося в Эфиопии самолета оказалось трое россиян
            Британский таблоид отказался извиниться за ложь о ЯковенкоПогибла российская поэтесса Лола ЛьдоваКлип Лазарева для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров за 10 часовВ РПЦ сказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
            В США оценили наземные возможности ракеты «Циркон»Минобороны рассказало о разработке стелс-мишениБелоруссию предостерегли от роли «Антироссии»В Сети появилось видео попытки кита проглотить дайвера у берегов ЮАР
            Мадуро рассказал, как Штаты отключили свет в ВенесуэлеПытавшихся напасть на Порошенко националистов внесли в «Миротворец»На Украине отреагировали на смерть ЭтушаРоссияне начали сбор подписей за запрет Стасу Барецкому снимать «Брат-3»

            доход в 3,2 млн долларов


            Названы пять самых богатых актеров России

            «пассажирам не угрожало»


            Госдеп оправдался за мину в багаже своего дипломата в Шереметьево

            «Украина или смерть»


            В Госдуме оценили последствия появления черепов на форме ВСУ

            Видео

            «потеряет в эффективности»


            За океаном оценили наземные возможности ракеты «Циркон»

            высокоточное оружие


            В России ответили пожелавшему ударить вглубь страны Порошенко

            не могли стрелять


            Новое оружие «Адмирала Горшкова» вызвало беспокойство у британских СМИ

            «окопались окончательно»


            Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

            продать США


            Участник войны в Донбассе придумал способ «вернуть» Крым Украине

            Германия в беде


            Игорь Мальцев: Кто уронил немецкий автопром

            Охота на Порошенко


            Игорь Димитриев: На Украине стали травить президента

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?

            «До чего доводят стримы и кошаки»: в Сети откликнулись на арест Горринга

            Секс-скандал экс-замглавы Росгеологии плавно перерос в арест по обвинению в мошенничестве   10 марта 2019, 14:58
            Фото: кадр из видео
            Текст: Олег Исайченко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Попытка экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга сбежать из страны вызвала бурные дебаты в Сети. Сочувствия известный своей любовью к компьютерным играм и «козырным кошакам» Горринг вызывает мало. Однако досталось и сыщикам. Пока Горринг сидит в сизо по обвинению в мошенничестве, блогеры ищут ответ на вопрос: как гражданин, объявленный в федеральный розыск, оказался во главе госкорпорации.

            Арестованный первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг (он же Ганижев) отказался признать свою вину по делу о мошенничестве, о чем заявил на заседании суда его адвокат Николай Казанцев. «Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению», – сказал накануне Казанцев.

            Адвокат также попросил провести заседание суда в закрытом режиме, так как в материалах дела, возобновленного спустя восемь лет после возбуждения, есть сведения об обвиняемом и его детях. И суд это ходатайство удовлетворил.

            Тем временем в соцсетях Горринг-Ганижев превратился в одного из главных персонажей. При этом большого сочувствия он не вызывает и в его вине мало кто сомневается.

            «Доигрался! Редкостного (по своему поведению, манере выражаться и отношению к подчиненным) мерзавца, занимавшего высокий пост в важном госучреждении, везут на допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», – пишет один из пользователей Facebook, припоминая пристрастие бывшего чиновника Росгеологии к компьютерным играм.

            Пользователь Twitter Sхранник и вовсе отмечает: «Допи***лся... Это тот перец, который в Росгеологии всех баб переимел. Решили, видно, им подарок сделать на 8 Марта. Будут в номера водить пока не сознается в особо крупных хищениях».

            «Вот до чего доводят стримы и кошаки, которых он шпендефорил», – иронизирует пользователь Twitter Андрей Меркин. «Интересно, догадается ли он объявить себя политическим узником совести?» – саркастически отмечает комментатор под ником Мистер Гудвин.

            Многие сравнивают дело Горринга с еще более серьезным делом сенатора Рауфа Арашукова. «По следам вора и бандита Арашукова, который много лет сидел в кабинетах власти, теперь отправился Горринг», – пишет, к примеру, в Twitter некий пользователь с ником Страна 282. «А переводчика не требует? А то они такие!» – ехидно подчеркивает в этой связи другой комментатор.

            Телеграм-каналы «Незыгарь» и «Расстрига» отмечают оригинальность выбора Горрингом маршрута для побега. «В истории с Горрингом примечательно, что он летел в Сочи, чтобы потом уйти в Абхазию, а не пробирался на Украину, чтобы потом сквозануть на Запад», – пишут авторы каналов, перебирая разные варианты подоплеки дела первого замглавы Росгеологии.

            Однако счастливым получателем едких комментариев и критических замечаний стал не только Горринг-Ганижев. Компанию ему составили и сами правоохранители. Ведь у многих вызвало недоумение, почему дело в отношении чиновника было возобновлено лишь восемь лет спустя и как вообще ему удалось после трюка со сменой фамилии попасть в серьезную госкомпанию на топовую должность.

            «Оказывается, замглавы Росгеологии, бандит и коррупционер Горринг, много лет был в розыске. Но его «не могли» найти. Более того, находясь в розыске, он и устроился в Росгеологию. Ведомство, имеющее дело с гостайной, кстати. Это же восхитительно», – подчеркивается на Twitter-странице «Проф. Преображенский».

            «Я иногда просто фигею от профессионализма наших пинкертонов. Ведь чувак не в деревне скрывался, не в лесу землянку вырыл и там отсиживался, а на топ-позиции в госкорпорации работал», – пишет другой пользователь Twitter.

            «Находясь под подпиской, сменил фамилию Ганижев на Горринга – и всё?! Мало того, он же не жил тихо и незаметно, его еще и на непоследнюю должность в федеральном ведомстве работать взяли. Как?» – вопрошает в Facebook адвокат Илья Тугуев.

            Однако жестче всех выступил известный телеведущий Владимир Соловьев.

            «И как это понимать? Поменял фамилию и устроился, пройдя проверки, на высокую должность, получил допуск, и ВСЕ особисты разом ослепли, а его однокашник по училищу, начальник Росгеологии, забыл настоящую фамилию Горринга? Шутки шутите? Гнать с работы и сажать, видимо, надо многих»,

            – гневно написал он у себя в Twitter.

            Стоит отметить, что в прошлый раз замечания Соловьева оказались столь едкими, что на их отреагировал даже сам Горринг. Обвинив телеведущего ни много ни мало в нарушении стандартов журналистики и пожаловавшись, что его девушка потеряла ребенка после передачи Соловьева. Вот такая тонкая душевная организация оказалась у брутального стримера Горринга, как отметил позднее и сам журналист.

            Ранее Горринг, судя по его заявлениям, явно приуныл и из-за самого факта скандала, отметив, что его не уволили из Росгеологии, а он «ушел сам в тот же день».

            «Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли. Да и ребят жаль в компании, треть команды Росгеологии я годами лично с поддержкой шефа (Романа Панова) собирал», – сказал тогда бывший первый замглавы.

            Само положившее начало скандалу видео, на котором он во время сеанса компьютерной игры угрожает другим игрокам, нецензурно выражается, рассказывает о своих интимных похождениях в Росгеологии и деталях своей работы, Горринг назвал «личным общением с друзьями в личное время».

            Новое развитие этот секс-скандал, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД, получил в последние два дня. Так, 8 марта Горринг был задержан в московском аэропорту Внуково при попытке улететь в Сочи. При этом он даже попытался отвлечь внимание, купив три билета на одну и ту же дату и пропустив два рейса. Однако, когда он все же отправился на регистрацию на рейс, то был арестован правоохранителями.

            В субботу суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 мая.

            Обвиняют Горринга в мошенничестве, которое, согласно данным следствия, было им совершено еще в далеком 2011 году. «В 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан», – говорится на сайте СК.

            Газейкина тогда осудили на реальный срок. А вот Ганижев-Горринг дал признательные показания, ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. И уже находясь в розыске, он сменил фамилию и отчество. После чего и смог каким-то загадочным образом попасть на работу в Росгеологию.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............