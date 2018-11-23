«До чего доводят стримы и кошаки»: в Сети откликнулись на арест Горринга

Попытка экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга сбежать из страны вызвала бурные дебаты в Сети. Сочувствия известный своей любовью к компьютерным играм и «козырным кошакам» Горринг вызывает мало. Однако досталось и сыщикам. Пока Горринг сидит в сизо по обвинению в мошенничестве, блогеры ищут ответ на вопрос: как гражданин, объявленный в федеральный розыск, оказался во главе госкорпорации.

Арестованный первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг (он же Ганижев) отказался признать свою вину по делу о мошенничестве, о чем заявил на заседании суда его адвокат Николай Казанцев. «Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению», – сказал накануне Казанцев.

Адвокат также попросил провести заседание суда в закрытом режиме, так как в материалах дела, возобновленного спустя восемь лет после возбуждения, есть сведения об обвиняемом и его детях. И суд это ходатайство удовлетворил.

Тем временем в соцсетях Горринг-Ганижев превратился в одного из главных персонажей. При этом большого сочувствия он не вызывает и в его вине мало кто сомневается.

«Доигрался! Редкостного (по своему поведению, манере выражаться и отношению к подчиненным) мерзавца, занимавшего высокий пост в важном госучреждении, везут на допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», – пишет один из пользователей Facebook, припоминая пристрастие бывшего чиновника Росгеологии к компьютерным играм.

Пользователь Twitter Sхранник и вовсе отмечает: «Допи***лся... Это тот перец, который в Росгеологии всех баб переимел. Решили, видно, им подарок сделать на 8 Марта. Будут в номера водить пока не сознается в особо крупных хищениях».

«Вот до чего доводят стримы и кошаки, которых он шпендефорил», – иронизирует пользователь Twitter Андрей Меркин. «Интересно, догадается ли он объявить себя политическим узником совести?» – саркастически отмечает комментатор под ником Мистер Гудвин.

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Многие сравнивают дело Горринга с еще более серьезным делом сенатора Рауфа Арашукова. «По следам вора и бандита Арашукова, который много лет сидел в кабинетах власти, теперь отправился Горринг», – пишет, к примеру, в Twitter некий пользователь с ником Страна 282. «А переводчика не требует? А то они такие!» – ехидно подчеркивает в этой связи другой комментатор.

Телеграм-каналы «Незыгарь» и «Расстрига» отмечают оригинальность выбора Горрингом маршрута для побега. «В истории с Горрингом примечательно, что он летел в Сочи, чтобы потом уйти в Абхазию, а не пробирался на Украину, чтобы потом сквозануть на Запад», – пишут авторы каналов, перебирая разные варианты подоплеки дела первого замглавы Росгеологии.

Однако счастливым получателем едких комментариев и критических замечаний стал не только Горринг-Ганижев. Компанию ему составили и сами правоохранители. Ведь у многих вызвало недоумение, почему дело в отношении чиновника было возобновлено лишь восемь лет спустя и как вообще ему удалось после трюка со сменой фамилии попасть в серьезную госкомпанию на топовую должность.

«Оказывается, замглавы Росгеологии, бандит и коррупционер Горринг, много лет был в розыске. Но его «не могли» найти. Более того, находясь в розыске, он и устроился в Росгеологию. Ведомство, имеющее дело с гостайной, кстати. Это же восхитительно», – подчеркивается на Twitter-странице «Проф. Преображенский».

«Я иногда просто фигею от профессионализма наших пинкертонов. Ведь чувак не в деревне скрывался, не в лесу землянку вырыл и там отсиживался, а на топ-позиции в госкорпорации работал», – пишет другой пользователь Twitter.

«Находясь под подпиской, сменил фамилию Ганижев на Горринга – и всё?! Мало того, он же не жил тихо и незаметно, его еще и на непоследнюю должность в федеральном ведомстве работать взяли. Как?» – вопрошает в Facebook адвокат Илья Тугуев.

Однако жестче всех выступил известный телеведущий Владимир Соловьев.

«И как это понимать? Поменял фамилию и устроился, пройдя проверки, на высокую должность, получил допуск, и ВСЕ особисты разом ослепли, а его однокашник по училищу, начальник Росгеологии, забыл настоящую фамилию Горринга? Шутки шутите? Гнать с работы и сажать, видимо, надо многих»,

– гневно написал он у себя в Twitter.

Стоит отметить, что в прошлый раз замечания Соловьева оказались столь едкими, что на их отреагировал даже сам Горринг. Обвинив телеведущего ни много ни мало в нарушении стандартов журналистики и пожаловавшись, что его девушка потеряла ребенка после передачи Соловьева. Вот такая тонкая душевная организация оказалась у брутального стримера Горринга, как отметил позднее и сам журналист.

Ранее Горринг, судя по его заявлениям, явно приуныл и из-за самого факта скандала, отметив, что его не уволили из Росгеологии, а он «ушел сам в тот же день».

«Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли. Да и ребят жаль в компании, треть команды Росгеологии я годами лично с поддержкой шефа (Романа Панова) собирал», – сказал тогда бывший первый замглавы.

Само положившее начало скандалу видео, на котором он во время сеанса компьютерной игры угрожает другим игрокам, нецензурно выражается, рассказывает о своих интимных похождениях в Росгеологии и деталях своей работы, Горринг назвал «личным общением с друзьями в личное время».

Новое развитие этот секс-скандал, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД, получил в последние два дня. Так, 8 марта Горринг был задержан в московском аэропорту Внуково при попытке улететь в Сочи. При этом он даже попытался отвлечь внимание, купив три билета на одну и ту же дату и пропустив два рейса. Однако, когда он все же отправился на регистрацию на рейс, то был арестован правоохранителями.

В субботу суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 мая.

Обвиняют Горринга в мошенничестве, которое, согласно данным следствия, было им совершено еще в далеком 2011 году. «В 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан», – говорится на сайте СК.

Газейкина тогда осудили на реальный срок. А вот Ганижев-Горринг дал признательные показания, ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. И уже находясь в розыске, он сменил фамилию и отчество. После чего и смог каким-то загадочным образом попасть на работу в Росгеологию.