Экс-замглавы Росгеологии рассказал о выкидыше у его девушки после эфира Соловьева

Бывший заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг заявил, что его девушка потеряла ребенка вскоре после скандала в корпорации.

«Моя беременная девушка потеряла ребенка, два с половиной месяца, после передачи (Владимира) Соловьева. Есть же и у журналистики границы», – заявил Горринг в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил Горринга после того, как в Сети появилось видео с неподобающим поведением чиновника. Сам уволенный заявлял, на скандальном видео было записано «личное общение с друзьями в личное время».