Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка.

Главный редактор латвийского русскоязычного издания «Медуза» Иван Колпаков подал в отставку. Это решение было анонсировано бывшим главредом, а ныне директором «Медузы» Галиной Тимченко. Как это модно у украинских политиков, информация была в первую очередь опубликована в «Фейсбуке».

В связи с увольнением Колпакова вспоминается как раз анекдот на украинскую тему. О том, как дикое племя поймало американца, русского и украинца и предложило им на выбор – съесть пуд соли, быть изнасилованным всем племенем или заплатить миллион долларов наличными. Американец вызвал по спутниковому телефону вертолет, который сбросил мешок с миллионом, русский съел соль, украинец тоже начал есть соль, на последнем килограмме сказал «не могу больше», его начали насиловать, когда остался последний дикарь, украинец сказал: «Не могу больше, вот вам миллион долларов!»

Этот анекдот обычно приводят в качестве примера того, как скупой платит даже не дважды, а трижды. Именно это произошло с «Медузой» в репутационном смысле (финансовые потери подсчитывать пока рано).

Большинство комментаторов уверены, что если уж скандал, связанный с неподобающим поведением Колпакова на редакционной вечеринке, стал публичным, то, учитывая идеологию издания, ему следовало бы сразу же подать в отставку. Не дожидаясь медиараскрутки. Но и неназываемые акционеры, и Галина Тимченко, и сам Колпаков решили, что «и так сойдет».

Создательница феминистского Telegram-канала «Нет значит нет» Лиза Лазерсон в колонке в журнале Esquire очень метко охарактеризовала произошедшее: «в 2015 году «Медуза» решила сделать «Карточки» про сексизм. Модная тема, западная повестка, креативно и современно. Сделали серьезный материал, а в соцсетях не смогли удержаться: «Мужики, тут инструкция, как не обижать телочек». Понимаете, в чем смысл? Уже тогда закралось подозрение, что рижская редакция на самом деле не разделяет тех ценностей, о которых пишет. В серьезный текст про феминизм они хотят всунуть шутки про телочек и сиськи. Им правда кажется, что это смешно. Они действительно не понимают, в чем тут проблема», – возмущается Лазерсон.

«Как троечник на контрольной, они списывают решение у соседа-отличника, не вдаваясь в суть: что нужно делать, когда начальник приставал к подчиненной? Нужно его отстранить и разобраться! Так бы поступили в газете «Нью-Йорк Таймс». Сделали бы заявление, и уважаемая публика увидела бы, что редакция соблюдает приличия: «Какие они молодцы! Не побоялись!» Вынося этот скандал в публичное поле, редакция «Медузы» не учла, что простым заявлением не отделаешься», – констатирует феминистка.

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Действительно, сам факт пьяного домогательства главреда «Медузы» к жене подчиненного со словами «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет» возмутил далеко не всех. И «нежные друзья» Колпакова, и люди, не знающие его лично, но считающие, что пьяному дураку достаточно дать по морде и на этом считать инцидент исчерпанным, полагали, что ничего такого уж страшного не произошло.

Но вот дальнейшее поведение и самого Колпакова, и его руководства вызвало действительно массовое и неподдельное возмущение.

Плюс очень вовремя «всплыл», а точнее, был вытащен на свет колумнистом издания Republic Олегом Кашиным рекламный видеоролик давно закрывшегося пермского издания «Соль», в котором Колпаков задирает юбки сотрудницам. Те радостно хихикают. Ролик оперативно удалили с YouTube, но он сохранился в Twitter.

Плюс неизвестные доброжелатели выложили в Telegram имена и фотографии как сотрудника «Медузы», так и его жены, чьих ягодиц коснулся пьяный Колпаков.

Плюс начала активно распространяться информация, что этого самого сотрудника заставили уволиться и теперь они с женой потеряют самое ценное, что у них было – вид на жительство в Латвии.

Плюс неизвестные доброжелатели оперативно заказали и произвели толстовки, именуемые на современном сленге «мерч». На одной фирменным готичным шрифтом «Медузы» написано двухкоренное матерное слово, схожее с эвфемизмом «хюггемразь».

На другой тем же шрифтом написано: «Мне за это ничего не будет». Авторы обещают перечислить прибыль от продажи «мерча» в фонд помощи женщинам, пережившим насилие, «Сестры».

Поток шуток разной степени скабрезности нарастал и не собирался прекращаться. И в этой ситуации Иван Колпаков наконец-то сделал то, что должен быть сделать сразу – заявил об увольнении.

Причем внимательные наблюдатели заметили принципиальное отличие между его первым повинным постом в «Фейсбуке» и тем, где говорится об отставке.

В первом было написано: «Две недели назад я очень сильно напился и обидел жену сотрудника «Медузы». Это была довольно безобразная выходка. Как это вообще могло произойти, я не понимаю. Перед всеми невольными участниками инцидента я извинился сразу и неоднократно (в тот же день, когда мне рассказали о том, что случилось – я напился настолько, что ничего не помнил)».

Во втором утверждается следующее: «По поводу так называемого инцидента. Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харрасменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать».

Так все-таки? Напился так, что ничего не помнишь – или категорически отказываешься признавать обвинения? Поговоркой «не помню – значит не было» оправдывался не один неверный муж (и жена), но тут несколько другая ситуация.

Похоже, что феминистка Лазерсон в данном случае абсолютно права. Иван Колпаков действительно так и не понял, в чем конкретно была его принципиальная ошибка.

При этом повода для злорадства совершенно нет и быть не может. Каждый человек, включая язвенников и трезвенников, может напиться до беспамятства и сделать что-то непотребное. Более того, вовсе не каждый человек обязан понимать, почему пьяная выходка, которая могла закончиться просто пощечиной, привела к крупнейшему медиаскандалу года.

Без работы Иван Колпаков тоже вряд ли останется. Ранее уволенный им из «Медузы» журналист и муниципальный депутат Илья Азар пригласил бывшего начальника стать своим заместителем на неофициальном сайте Совета депутатов района Хамовники под названием МОХ. «Репутацию, которой можно нанести ущерб, МОХ пока еще наработать не успел, да и сотрудников у нас (кроме меня) нет», – иронизирует Азар.

Похожее предложение сделала экстравагантный депутат Люся Штейн:

«Контрпредложение: приглашаю Ивана Колпакова в нашу районную газету «Покровские ворота». Тут и Азара нет с 50 тысячами знаков, и корпораты хорошие».

Видимо, за предстоящие выходные появится еще немало зажигательных шуток о Колпакове, «Медузе», корпоративах и харрасментах.

Мораль всей этой истории крайне проста. Можно сколько угодно воображать, что ты просто имитируешь западную корпоративную культуру, и, одной рукой верстая карточки «Харрасмент – это плохо» или «ЗОЖ – это хорошо», другой рукой хватать кого-нибудь за задницу, перемежая этот увлекательный процесс изрядными глотками простого шотландского виски.

Нет. Оказывается, так нельзя. Как революции пожирают своих детей, так и пионеры борьбы за высокие американские корпоративные стандарты неизбежно оказываются первыми жертвами этой борьбы.

И еще раз напомним, что всего этого можно было бы избежать, если бы Колпаков уволился сразу после того, как стало известно о намерении его жертвы придать этому случаю огласку.