Симоньян нашла связь увольнения Колпакова с кампанией против Слуцкого

По словам главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, Ивану Колпакову не пришлось бы уходить с поста главного редактора издания «Медуза», если бы издание не привнесло в российское медиапространство американский дух.

«Медузе» не пришлось бы увольнять Колпакова, если бы они не требовали уволить Слуцкого и не запустили бы в наш тихий патриархальный омут – вот это все модное, американское, сверкающее нездешними стразами, как вожделенные брелоки и бейсболки в моем пионерском детстве. Потому что, как я выяснила вчера из ночного чтения Facebook и Telegram той и другой стороны, хватать по пьяни чужую тетю за попу у нас по-прежнему «тоже мне, подумаешь, с кем не бывает», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, со времен «Завидовать будем, товарищ Берия» мало что изменилось.

«На секундочку только вот показалось, что изменилось, что вот же они, новые русские 2.0, совсем уже западные, принципиальные, с другими железобетонными ценностями. Хорошо это или плохо, но они есть. Ан нет. «Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах», – завершила пост Симоньян цитатой из заявления Колпакова в соцсетях.

Ранее блогеры отреагировали на отставку главного редактора «Медузы» после скандала.

Напомним, в пятницу Колпаков, обвиненный в домогательствах, объявил о своей отставке, решив, что так можно минимизировать репутационный ущерб для издания.

Сразу после скандала Колпаков был отстранен от руководства изданием, но позже вернулся на должность главного редактора.

Вместе с тем, сотрудник портала, обвинивший главного редактора в домогательствах к его жене, уволился по собственному желанию. Главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин предложил работу сотруднику, жену которого оскорбил Колпаков.