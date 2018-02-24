Как Иван Колпаков стал сверхчеловеком

Почти анекдотичный случай с главным редактором «Медузы» вызвал небывалый резонанс вовсе не потому, что Иван Колпаков совершил тягчайшее преступление против нравственности. Нет, его поступок вполне можно считать пьяной, дурацкой выходкой, но это все же не действие, сотрясающее основы нашего общества.

Тем не менее комичному и проходному эпизоду уже посвящено немало гневных и разоблачительных текстов. В чем дело?

На какой-то редакционной вечеринке в Риге пьяный в дым Колпаков провел краткое исследование ягодиц жены своего коллеги на предмет их наличия, после чего сказал сакраментальную фразу: «Мне за это ничего не будет». Сотрудник «Медузы» на следующий день сообщил в редакции о недостойном поведении главного редактора.

Обвиненный в домогательствах предложил временно отстранить себя от должности и провести разбирательство. Вчера расследование было завершено, и Колпакову вернули его редакторское кресло.

Имевшее место сексуальное домогательство решили не считать основанием для смещения проштрафившегося с его должности. В общем, история не так чтобы планетарных масштабов, и решение совета директоров издания можно было бы посчитать оправданным.

Вот как редакция в заявлении на своей странице в «Фейсбуке» объясняет, почему был вынесен оправдательный вердикт: «Медуза» – издание, для которого человек и его права являются абсолютной ценностью. Мы считаем недопустимыми домогательства, приставания, унижение, насилие и злоупотребление властью. Этого не может происходить и в нашей редакции. Но мы также считаем, что любой человек заслуживает справедливого разбирательства. А оно невозможно без выработки четких правил поведения. Они будут написаны».

Это означает, что в отсутствие прописанных норм, своего рода этического кодекса, невозможно точно оценить тяжесть содеянного Колпаковым, а соответственно, и подобрать адекватную меру наказания.

Ну хорошо, с этим я могу согласиться, но тогда, как отмечают многие, в совершенно ином свете предстает история с травлей депутата Леонида Слуцкого. В его случае «право на справедливое разбирательство» не принималось во внимание вообще различными журналистскими коллективами, объявившими бойкот Госдуме и подвергшими парламентария обструкции.

«Медузы», писавшей в эти дни о чудовищности проступков Слуцкого, это касается в первую очередь.

Во-первых, и тогда никаких прописанных правил не существовало, поэтому исходя из каких нормативов наша либеральная медийная общественность агрессивно требовала от думского начальства устроить расправу над Слуцким вплоть до лишения депутатского мандата?

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Во-вторых, вину Слуцкого в сексуальных домогательствах к корреспонденткам разных изданий журналисты признали доказанной на основании обвинений жертв то ли имевших, то ли не имевших место домогательств.

Прогрессивные издания действовали по схеме, отработанной в сексуальных скандалах на Западе в рамках кампании Metoo и волны разоблачений различных деятелей и звезд Голливуда. Там тоже достаточно было слов жертвы, подвергнувшейся сексуальному насилию, чтобы раз и навсегда разрушить карьеру мнимого или истинного насильника. Ни о каких серьезных доказательствах или разбирательстве в череде этих громких дел не шло и речи.

Обвинение в харрасменте превратилось в универсальный инструмент, посредством которого можно было сломать судьбу любого – и самого богатого продюсера, и самого популярного актера.

Лагерь прогрессивно мыслящих соотечественников уже давно лишился сколько-нибудь серьезных рычагов влияния на общество, государственные институции, права единолично формировать политическую и культурную повестки в стране.

Теряющая интеллектуальные обаяние и власть тусовка, вдохновленная примером западных борцов против сексуального насилия, решила попробовать вернуть себе контроль над умами, выступив в роли ревнителя нравственности. Растоптав репутацию и карьеру Слуцкого, они бы решительно двинулись дальше, намечая новые жертвы из лагеря ненавистных им лоялистов.

Если бы Госдума тогда дрогнула и отдала непутевого депутата на растерзание, то сейчас, думаю, счет шел уже бы на десятки растерзанных.

Но и общество, и руководство законодательного органа посчитали, что одних обвинений недостаточно. Специальная комиссия, разбиравшая дело парламентария, посоветовала барышням, подавшим жалобы, обратиться в суд.

Западная фишка не сыграла на отечественной почве.

Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно было бы умело и безжалостно распинать политических оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение.

Триумфального возвращения полномочий общественного судии, распоряжающегося человеческими судьбами, которыми наши либеральные друзья владели еще не так давно, не произошло. Попытка реванша провалилась.

Поэтому решение совета директоров «Медузы» вполне органично. Оно полностью укладывается в рамки отечественных представлений о непозволительном и допустимом. Распускать руки нехорошо, но если совершивший оплошность раскаялся и принес извинения, то не стоит судить его строго. Именно такой мерой было отмерено Колпакову.

И слава Богу, что коллеги решили не подвергать его серьезному наказанию и он может дальше выполнять свои обязанности. Но плохо, что либеральные ребята совсем не понимают, что милосердие стоило проявить и в истории со Слуцким, а не требовать его публичной казни и шантажировать власти своим бойкотом.

Нет, они действительно совершенно звереют, когда слышат запах крови тех, кого они числят своими политическими врагами.

Ну и еще один забавный штрих.

Сакраментальная фраза Колпакова «мне за это ничего не будет» – она, конечно, про права сверхчеловека, который может позволить себе развлечения, запретные для обычного смертного. Для олимпийских богов девиантные игры – это просто способ скоротать вечность, к которой они приговорены.