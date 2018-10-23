Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Взгляд
31 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...

Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...

«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:НАТО потребовало от России обеспечить соблюдение ракетного договора
          Президент Молдавии назвал встречу с Путиным «прорывной»Минобороны напомнило «горячим головам» о поставке Сирии С-300Чемпиону мира по футболу дали два года тюрьмы за связи с мафиейУкраина закрыла небо над Черным морем из-за ракетных стрельб у Крыма
          Болтон анонсировал короткую встречу Путина и ТрампаКеримов решил зарегистрировать бизнес в ДагестанеМосковских полицейских обвинили в организации лошадиных «боев без правил»Лукашенко рассказал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму
          Психолог объяснил мотивы подростка, взорвавшего себя в АрхангельскеВысокопоставленных полицейских в Уфе заподозрили в групповом изнасилованииРоссийским винам предсказали резкое подорожаниеЭксперт рассказал о способах предотвращения терактов в административных зданиях

          Главная тема


          Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

          увлекательные дебаты


          Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду

          российский автопром


          Популярность лимузина «Кортеж» превзошла самые смелые ожидания

          «обычное дело»


          Командующий учениями НАТО понадеялся на профессионализм российских военных

          Видео

          былая гордость


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          информационная война


          Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

          информационная война


          Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          особый случай


          «Маковый приговор» рыдавшему на суде пенсионеру оставлен в силе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          «национальный проект»


          Игорь Мальцев: Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

          «собака женского рода»


          Сергей Худиев: Реклама IKEA унижает женщину, но еще больше она унижает мужчину

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?


          Кирилл Бенедиктов

          Кто громче всех кричит слово на букву «х»

          Кирилл Бенедиктов
          российский писатель-фантаст, историк, политолог
          		 31 октября 2018, 21:25

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          История с главредом «Медузы» Иваном Колпаковым подтверждает старую истину о том, что громче всех кричит «Держи вора!» тот, на ком шапка горит.

          Собственно, «историей» это назвать сложно: в четверг вечером директор портала Meduza.io, зарегистрированного в Латвии, Галина Тимченко написала в своем аккаунте на «Фейсбуке»:

          «К сожалению, в ФБ пришлось вернуться по такому поводу. Главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные, человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в «Медузе» не работает. Редакция обсудила эти события, по итогам Иван попросил временно снять с него обязанности главного редактора до совета директоров, который должен расследовать инцидент, разобраться в ситуации и что-то решить.

          Пока исполнять обязанности главного редактора «Медузы» снова буду я. С большой долей вероятности, вы это все равно узнаете. Так вот, лучше вы узнайте это от нас».

          Тимченко, стоит отдать ей должное, мастер создавать интригу. Поскольку самого интересного – что же такого натворил Колпаков и что за события обсуждала редакция – она так и не раскрыла. Поэтому все дальнейшее, в общем-то, представляет собою версии и спекуляции на тему – более или менее правдоподобные.

          Фото: Frank May/Picture Alliance/Global Look Press

          Русская служба BBC, имеющая свои источники повсюду, сообщила, что речь идет об инциденте, случившемся на вечеринке «Медузы» в октябре этого года в Риге.

          Насколько можно судить, на этой вечеринке Иван Колпаков приставал к жене одного из сотрудников редакции. Может быть, он был излишне настойчив. Может быть, даже игриво шлепнул чужую жену по попе. Или погладил по ноге.

          В общем, совершил то, что на языке политкорректности называется страшным словом «харрасмент».

          Все мы в курсе, что в Америке, которая есть цитадель демократии и чемпион в области прав и свобод личности, обвинения в харрасменте рушат карьеры и уничтожают репутации. А с тех пор как жертвы харрасмента – реальные и мнимые – объединились в стальные колонны под знаменами движения #MeToo, мужским шовинистическим свиньям вообще осталось только вешаться.

          Пример Харви Вайнштейна вот уже почти два года заставляет богатых белых американцев, хоть раз в жизни ущипнувших секретаршу пониже спины, не говоря уже о больших вольностях, просыпаться в холодном поту и нашаривать в темноте пузырек с прозаком.

          А Кевин Спейси, которого не спас даже каминг-аут с признанием собственной бисексуальности? А Стивен Сигал, который из-за преследования голливудских актрис-лесбиянок был вынужден открыть ИП в городе Электросталь? А Бретт Кавано, которого три пожилые тетеньки обвинили в том, что 36 лет назад он вел себя с ними неподобающе, и тем самым едва не перекрыли ему дорогу к креслу судьи Верховного суда США?

          В общем, харрасмент – это по-настоящему страшно, и кому, как не главреду «Медузы», об этом не знать.

          Потому что именно «Медуза» весной 2017 года была в первых рядах либеральных СМИ, объявивших бойкот Госдуме из-за так называемого «дела Слуцкого», председателя комитета ГД РФ по международным делам, которого они поторопились окрестить «российским Вайнштейном».

          Это произошло после того, как комиссия по этике Госдумы рассмотрела заявления от сотрудниц канала «Дождь», Русской службы BBC и других медиа, обвинявших Слуцкого в том, что он приставал к ним, когда они общались по работе.

          Комиссия не нашла поведенческих нарушений у Слуцкого, а также обратила внимание на то, что изученные факты «свидетельствуют об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц».

          Тогда холдинг РБК объявил, что отзывает своих парламентских корреспондентов из Госдумы в знак протеста. К бойкоту присоединились и другие либеральные медиа, в том числе «Коммерсантъ» и «Дождь». И «Медуза».

          «Медуза» считает эту акцию очень важной и поддерживает ее. Но чтобы бойкотировать Госдуму и требовать наказания для Слуцкого, не обязательно быть журналистом. К тому же эта история касается не только журналистов и не только Думы.

          «Мы верим, что и вы не считаете сексуальные домогательства «нормальным поведением» – вне зависимости от того, где и с кем это происходит. Мы очень рассчитываем на вас и вашу поддержку» – призывал в те дни этот интернет-портал.

          Поскольку процитированный выше текст не был подписан, можно смело считать, что он принадлежал Ивану Колпакову, или, во всяком случае, был им авторизован.

          Теперь, когда сам Колпаков оказался в центре скандала, связанного с харрасментом, эти его слова воспринимаются совсем по-другому. Несколько более свежо, я бы сказал.

          Я как-то читал интервью с сотрудниками «Медузы», жаловавшимися на то, что, помимо работы, другой жизни в Риге у них нет. Скучно, общаться толком не с кем, журналисты, привычные к стилю Moscow never sleeps, готовы на стенку лезть от тоски.

          И вот – редакционная вечеринка, хоть какой-то луч света в пыльном царстве. И главред, возможно, под действием алкоголя или иных расширяющих сознание веществ позволяет себе лишнего, трогая жену своего подчиненного порицаемым общественной моралью способом.

          Что сделал бы любой нормальный мужчина на месте этого подчиненного?

          Полагаю, вступился бы за свою даму. Более или менее энергично в зависимости от темперамента и физических кондиций.

          Однако обиженный муж предпочел пойти другим путем. Он рассказал обо всем произошедшем коллегам, не забыв упомянуть, что Колпаков, смеясь, заявил: «Все равно мне за это ничего не будет!»

          Как очень скоро выяснилось, зря он был так в этом уверен, потому что после нескольких дней активного обсуждения инцидента внутри коллектива Колпакову пришлось сложить с себя (пока что временно) обязанности главного редактора.

          Честно говоря, в этой истории, как пел Шнур, «никого не жалко, никого». Все действующие лица выглядят не слишком симпатично – и Колпаков, хватающий чужую жену и бравирующий своей безнаказанностью (мнимой), и муж «жертвы», который вместо того чтобы решить бытовой конфликт самым простым способом, предпочел обратиться к суду общественности.

          Но больше всего претензий не к ним, непосредственным участникам этой мутной истории.

          В конце концов, мы же все живые люди, можем себе иногда позволить, особенно на корпоративе. Если бы муж дал Ивану по физиономии, случился бы небольшой скандал, который вряд ли вышел бы за пределы рижской редакции.

          Но что неприятно разочаровывает, так это лицемерие и избирательность нашей либеральной тусовочки.

          Когда в харрасменте обвиняли депутата ГД Слуцкого, эта тусовочка громогласно требовала его отставки. Но когда оказалось, что обвинение в харрасменте грозит либеральному журналисту, те же самые люди начали организованно отмазывать любителя хватать чужих жен за попы, напирая на его исключительные профессиональные качества.

          «Ивану сыпались посты поддержки», – честно пишет либеральный колумнист Арина Крючкова в либеральнейшем «Снобе». Правда, в том же тексте она признает, что к сексуальным домогательствам нужно относиться серьезно.

          Ну а если относиться к сексуальным домогательствам серьезно – то делать это надо последовательно. Вне зависимости от того, кто именно совершил страшное деяние на букву «х» или был – обоснованно или нет – обвинен в этом.

          Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого за то, что он назвал корреспондента BBC «зайчуткой», набрали в рот воды, когда выяснилось, что их единомышленник и соратник по борьбе с кровавым режимомTM хватал за попу жену сотрудника. Те же самые СМИ, которые бесстрашно объявили бойкот Госдуме, почему-то даже не заикаются о том, чтобы бойкотировать «Медузу».

          Будь они реальными борцами против дискриминации женщин (оставим пока в стороне вопрос о том, является ли навязчивое ухаживание формой такой дискриминации) – мы уже читали бы о бойкоте «Медузы» во всех либеральных СМИ.

          Однако никто ничего не пишет: молчит бросавшаяся на Слуцкого, как на амбразуру, Екатерина Котрикадзе с RTVI, молчит совесть нации (не будем уточнять, какой) Сергей Пархоменко, а некоторые неполживые рукопожатцы и вовсе храбро встали на защиту опростоволосившегося Колпакова.

          Еще один главред, куда более известный и статусный, Алексей Венедиктов («Эхо Москвы») сообщает слушателям: «...переживаем, потому что главный редактор господин Колпаков, очень сильный главный редактор, насколько я себе представляю, как коллега, и как к журналисту, как главному редактору я отношусь с большим уважением. И, конечно, не хотелось бы, чтобы в результате этих внутренних пертурбаций...»

          Это расшифровка прямого эфира, фраза г-на Венедиктова не закончена, но понятно, что он хочет сказать: Колпаков должен оставаться на своем месте. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Очень сильный главный редактор – и все тут!

          Венедиктову вторит непосредственная начальница Колпакова Галина Тимченко: «Иван блестящий редактор. Это лучший редактор на сегодняшний день в России».

          Ну прекрасно, мы все очень рады за Ивана, но ведь и Харви Вайнштейн был одним из наиболее успешных и креативных продюсеров Голливуда. И Кевин Спейси – актер далеко не из последних.

          И что, помогло это им, когда они вляпались в харрасмент?

          У меня нет никаких симпатий к либерализму, ни как к политической практике, ни как к идеологии, но то, что творят отечественные либералы, сложно назвать иначе, чем полной дискредитацией респектабельного понятия «либерализм». Это чистой воды трайбализм, отстаивание интересов своего племени, своего клана, своей тусовки. Своей стаи.

          Но ведь стаи бывают разные. Либералы наши на волчью стаю, увы, не тянут. Больше всего они похожи на шакалов.

          Когда эти шакалы чуют кровь чужого, то готовы порвать его в клочки за малейшую промашку. А когда оступается кто-то из своих, дружно делают вид, что ничего страшного не произошло, продолжают как ни в чем не бывало грызть старые кости и вычесывать у себя из шерсти блох.

          И это равнодушное молчание либеральной тусовки говорит о ней красноречивее тысячи громких слов.

          Источник: Блог Кирилла Бенедиктова


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...

          «Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

          Сергей Козлов, ветеран спецназа
          Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Кирилл Вышинский – жертва западной правозащиты

          Андрей Бабицкий, журналист
          В украинской прессе журналист фигурирует под именем «кремлевского пропагандиста». Думаю, что здесь и кроется отгадка, почему правозащитные организации и комиссары сторонятся этого, по их словам, токсичного кейса. Подробности...

          Россия готовится к войне. Русским это не впервой

          Эдуард Биров, журналист
          С одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки. Объяснение тому находится не в международной политике, а во внутренней. Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. А затем история перевернулась. Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          «Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Почему приход Болсонару – плохая новость для России

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Серебряная свадьба для выборов

          Павел Данилин, политолог
          Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............