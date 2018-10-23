Кто громче всех кричит слово на букву «х»

История с главредом «Медузы» Иваном Колпаковым подтверждает старую истину о том, что громче всех кричит «Держи вора!» тот, на ком шапка горит.

Собственно, «историей» это назвать сложно: в четверг вечером директор портала Meduza.io, зарегистрированного в Латвии, Галина Тимченко написала в своем аккаунте на «Фейсбуке»:

«К сожалению, в ФБ пришлось вернуться по такому поводу. Главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные, человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в «Медузе» не работает. Редакция обсудила эти события, по итогам Иван попросил временно снять с него обязанности главного редактора до совета директоров, который должен расследовать инцидент, разобраться в ситуации и что-то решить.

Пока исполнять обязанности главного редактора «Медузы» снова буду я. С большой долей вероятности, вы это все равно узнаете. Так вот, лучше вы узнайте это от нас».

Тимченко, стоит отдать ей должное, мастер создавать интригу. Поскольку самого интересного – что же такого натворил Колпаков и что за события обсуждала редакция – она так и не раскрыла. Поэтому все дальнейшее, в общем-то, представляет собою версии и спекуляции на тему – более или менее правдоподобные.

Русская служба BBC, имеющая свои источники повсюду, сообщила, что речь идет об инциденте, случившемся на вечеринке «Медузы» в октябре этого года в Риге.

Насколько можно судить, на этой вечеринке Иван Колпаков приставал к жене одного из сотрудников редакции. Может быть, он был излишне настойчив. Может быть, даже игриво шлепнул чужую жену по попе. Или погладил по ноге.

В общем, совершил то, что на языке политкорректности называется страшным словом «харрасмент».

Все мы в курсе, что в Америке, которая есть цитадель демократии и чемпион в области прав и свобод личности, обвинения в харрасменте рушат карьеры и уничтожают репутации. А с тех пор как жертвы харрасмента – реальные и мнимые – объединились в стальные колонны под знаменами движения #MeToo, мужским шовинистическим свиньям вообще осталось только вешаться.

Пример Харви Вайнштейна вот уже почти два года заставляет богатых белых американцев, хоть раз в жизни ущипнувших секретаршу пониже спины, не говоря уже о больших вольностях, просыпаться в холодном поту и нашаривать в темноте пузырек с прозаком.

А Кевин Спейси, которого не спас даже каминг-аут с признанием собственной бисексуальности? А Стивен Сигал, который из-за преследования голливудских актрис-лесбиянок был вынужден открыть ИП в городе Электросталь? А Бретт Кавано, которого три пожилые тетеньки обвинили в том, что 36 лет назад он вел себя с ними неподобающе, и тем самым едва не перекрыли ему дорогу к креслу судьи Верховного суда США?

В общем, харрасмент – это по-настоящему страшно, и кому, как не главреду «Медузы», об этом не знать.

Потому что именно «Медуза» весной 2017 года была в первых рядах либеральных СМИ, объявивших бойкот Госдуме из-за так называемого «дела Слуцкого», председателя комитета ГД РФ по международным делам, которого они поторопились окрестить «российским Вайнштейном».

Это произошло после того, как комиссия по этике Госдумы рассмотрела заявления от сотрудниц канала «Дождь», Русской службы BBC и других медиа, обвинявших Слуцкого в том, что он приставал к ним, когда они общались по работе.

Комиссия не нашла поведенческих нарушений у Слуцкого, а также обратила внимание на то, что изученные факты «свидетельствуют об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц».

Тогда холдинг РБК объявил, что отзывает своих парламентских корреспондентов из Госдумы в знак протеста. К бойкоту присоединились и другие либеральные медиа, в том числе «Коммерсантъ» и «Дождь». И «Медуза».

«Медуза» считает эту акцию очень важной и поддерживает ее. Но чтобы бойкотировать Госдуму и требовать наказания для Слуцкого, не обязательно быть журналистом. К тому же эта история касается не только журналистов и не только Думы.

На эту тему

«Мы верим, что и вы не считаете сексуальные домогательства «нормальным поведением» – вне зависимости от того, где и с кем это происходит. Мы очень рассчитываем на вас и вашу поддержку» – призывал в те дни этот интернет-портал.

Поскольку процитированный выше текст не был подписан, можно смело считать, что он принадлежал Ивану Колпакову, или, во всяком случае, был им авторизован.

Теперь, когда сам Колпаков оказался в центре скандала, связанного с харрасментом, эти его слова воспринимаются совсем по-другому. Несколько более свежо, я бы сказал.

Я как-то читал интервью с сотрудниками «Медузы», жаловавшимися на то, что, помимо работы, другой жизни в Риге у них нет. Скучно, общаться толком не с кем, журналисты, привычные к стилю Moscow never sleeps, готовы на стенку лезть от тоски.

И вот – редакционная вечеринка, хоть какой-то луч света в пыльном царстве. И главред, возможно, под действием алкоголя или иных расширяющих сознание веществ позволяет себе лишнего, трогая жену своего подчиненного порицаемым общественной моралью способом.

Что сделал бы любой нормальный мужчина на месте этого подчиненного?

Полагаю, вступился бы за свою даму. Более или менее энергично в зависимости от темперамента и физических кондиций.

Однако обиженный муж предпочел пойти другим путем. Он рассказал обо всем произошедшем коллегам, не забыв упомянуть, что Колпаков, смеясь, заявил: «Все равно мне за это ничего не будет!»

Как очень скоро выяснилось, зря он был так в этом уверен, потому что после нескольких дней активного обсуждения инцидента внутри коллектива Колпакову пришлось сложить с себя (пока что временно) обязанности главного редактора.

Честно говоря, в этой истории, как пел Шнур, «никого не жалко, никого». Все действующие лица выглядят не слишком симпатично – и Колпаков, хватающий чужую жену и бравирующий своей безнаказанностью (мнимой), и муж «жертвы», который вместо того чтобы решить бытовой конфликт самым простым способом, предпочел обратиться к суду общественности.

Но больше всего претензий не к ним, непосредственным участникам этой мутной истории.

В конце концов, мы же все живые люди, можем себе иногда позволить, особенно на корпоративе. Если бы муж дал Ивану по физиономии, случился бы небольшой скандал, который вряд ли вышел бы за пределы рижской редакции.

Но что неприятно разочаровывает, так это лицемерие и избирательность нашей либеральной тусовочки.

Когда в харрасменте обвиняли депутата ГД Слуцкого, эта тусовочка громогласно требовала его отставки. Но когда оказалось, что обвинение в харрасменте грозит либеральному журналисту, те же самые люди начали организованно отмазывать любителя хватать чужих жен за попы, напирая на его исключительные профессиональные качества.

«Ивану сыпались посты поддержки», – честно пишет либеральный колумнист Арина Крючкова в либеральнейшем «Снобе». Правда, в том же тексте она признает, что к сексуальным домогательствам нужно относиться серьезно.

Ну а если относиться к сексуальным домогательствам серьезно – то делать это надо последовательно. Вне зависимости от того, кто именно совершил страшное деяние на букву «х» или был – обоснованно или нет – обвинен в этом.

Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого за то, что он назвал корреспондента BBC «зайчуткой», набрали в рот воды, когда выяснилось, что их единомышленник и соратник по борьбе с кровавым режимомTM хватал за попу жену сотрудника. Те же самые СМИ, которые бесстрашно объявили бойкот Госдуме, почему-то даже не заикаются о том, чтобы бойкотировать «Медузу».

Будь они реальными борцами против дискриминации женщин (оставим пока в стороне вопрос о том, является ли навязчивое ухаживание формой такой дискриминации) – мы уже читали бы о бойкоте «Медузы» во всех либеральных СМИ.

Однако никто ничего не пишет: молчит бросавшаяся на Слуцкого, как на амбразуру, Екатерина Котрикадзе с RTVI, молчит совесть нации (не будем уточнять, какой) Сергей Пархоменко, а некоторые неполживые рукопожатцы и вовсе храбро встали на защиту опростоволосившегося Колпакова.

Еще один главред, куда более известный и статусный, Алексей Венедиктов («Эхо Москвы») сообщает слушателям: «...переживаем, потому что главный редактор господин Колпаков, очень сильный главный редактор, насколько я себе представляю, как коллега, и как к журналисту, как главному редактору я отношусь с большим уважением. И, конечно, не хотелось бы, чтобы в результате этих внутренних пертурбаций...»

Это расшифровка прямого эфира, фраза г-на Венедиктова не закончена, но понятно, что он хочет сказать: Колпаков должен оставаться на своем месте. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Очень сильный главный редактор – и все тут!

Венедиктову вторит непосредственная начальница Колпакова Галина Тимченко: «Иван блестящий редактор. Это лучший редактор на сегодняшний день в России».

Ну прекрасно, мы все очень рады за Ивана, но ведь и Харви Вайнштейн был одним из наиболее успешных и креативных продюсеров Голливуда. И Кевин Спейси – актер далеко не из последних.

И что, помогло это им, когда они вляпались в харрасмент?

У меня нет никаких симпатий к либерализму, ни как к политической практике, ни как к идеологии, но то, что творят отечественные либералы, сложно назвать иначе, чем полной дискредитацией респектабельного понятия «либерализм». Это чистой воды трайбализм, отстаивание интересов своего племени, своего клана, своей тусовки. Своей стаи.

Но ведь стаи бывают разные. Либералы наши на волчью стаю, увы, не тянут. Больше всего они похожи на шакалов.

Когда эти шакалы чуют кровь чужого, то готовы порвать его в клочки за малейшую промашку. А когда оступается кто-то из своих, дружно делают вид, что ничего страшного не произошло, продолжают как ни в чем не бывало грызть старые кости и вычесывать у себя из шерсти блох.

И это равнодушное молчание либеральной тусовки говорит о ней красноречивее тысячи громких слов.

Источник: Блог Кирилла Бенедиктова